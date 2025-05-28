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الأعلى للجامعات يبحث معادلة الدرجات العلمية

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو

عقدت لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات اجتماعها الدوري برئاسة مصطفى رفعت - أمين عام. المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور أعضاء اللجنة؛ للنظر في معادلة الدرجات العلمية التى تم الحصول عليها من جامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية بنظيراتها التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون.

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يرأس اجتماع لجنة المعادلات

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية الذي يقوم بمعادلة الدرجات العلمية )دكتوراه -ماجستير- بكالوريوس (ودبلومات الدراسات العليا الممنوحة من مؤسسات تعليمية وجامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ومقارنتها بما يناظرها من الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون. 

بالإضافة إلى معادلة الدرجات العلمية الممنوحة في مؤسسات تعليمية خارج مصر بنظيرتها من الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الخاضعة لهذا القانون، وذلك (لممارسة نشاط مهني معين-أو استكمال دراسة في جمهورية مصر العربية.

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