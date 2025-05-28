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أخبار مصر

الحكومة: استمرار العمل بمنظومة الإفراج الجمركي بنظام الورديات طوال العام باستثناء أيام محددة

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم
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قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على استصدار كتاب دوري للتذكير بآلية العمل بالجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي أو الجهات المُتداخلة مع المنظومة، بمختلف المنافذ الجمركية لجمهورية مصر العربية.

وينص الكتاب الدوري على أن يستمر العمل بهذه المنظومة بلا توقف بنظام الورديات، طوال أيام الأسبوع، طوال العام، بما يشمل الإجازات الأسبوعية والعُطلات الرسمية، بما يضمن انسيابية حركة الإفراجات الجمركية وعدم تراكم البضائع في الموانئ، على أن يُستثنى من ذلك فقط؛ أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى.

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قرارات مجلس الوزراء اليوم مجلس الوزراء منظومة الإفراج الجمركي المنافذ الجمركية

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