يحظى المسلسل التركي المدينة البعيدة (Uzak Şehir) بنسبة مشاهدة عالية ويتابعه الكثيرون في الوطن العربي.

ويبحث عشاق العمل عن كل تفاصيله خاصة مواعيد عرض مسلسل المدينة البعيدة.

مواعيد عرض مسلسل المدينة البعيدة على قناة MBC4

ويعرض مسلسل المدينة البعيدة على قناة MBC4 من يوم الأحد إلى يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

قصة وأبطال مسلسل المدينة البعيدة

المسلسل هو عمل تركي مقتبس من المسلسل العربي الهيبة، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي عائلي، وتحكي قصة علياء التي تعود من كندا إلى تركيا مع جثمان زوجها وطفلها لتنفيذ وصيته، تواجه علياء عائلة زوجها المتسلطة التي تمنعها من مغادرة أراضيهم، وتدخل في صراع طويل مع زعيم العائلة جيهان، وسط أسرار عائلية تخرج إلى النور تباعًا.

يشارك في بطولة العمل نخبة من نجوم الدراما التركية، الذين لاقى أداؤهم إشادة من الجمهور، ومن أبرزهم: اوزان اكبابا، سينيم اونسال، جونجا جيلاسون.

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