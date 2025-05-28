نقل البرلمان تناقش موازنة الهيئة العامة للنقل النهري للعام المالي 2025 / 2026

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، للهيئة العامة للنقل النهري بحضور اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة.

ومن جانبه، قال اللواء مفيد صلاح: إن الهيئة العامة للنقل النهري، حققت العديد من الإنجازات، ومنها تطوير المجاري الملاحية، تكريك وتطهير نهر النيل وتحسين العلامات الإرشادية، تحديث الأسطول وتشجيع الاستثمار، ودعم القطاع الخاص وتطوير الوحدات النهرية الحكومية.

العمل بالتحول الرقمي

وأضاف اللواء مفيد صلاح، أنه تم العمل بالتحول الرقمي، وقد تم إطلاق خدمات إلكترونية وتطبيق نظام تتبع GPS للوحدات النهرية، وتدريب العاملين، وإصدار دليل السلامة للوحدات،وربط النقل النهري بالسكك الحديدية، والموانئ لتقليل الاعتماد على الطرق.

الهيئة العامة للنقل النهرى

كما استعرض اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى إجمالي تقديرات موازنة الهيئة، للعام المالي 2025 / 2026، والتي تصل إلى مبلغ مليار و288 مليونا و481 ألف جنيه.

بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالي الجاري 2024 /2025، مليارا و237 مليونا و16 ألف جنيه، بزيادة قدرها 51 مليون و465 ألف جنيه، بنسبة 4%.

وبلغت تقديرات الموازنة الجارية، للهيئة للعام المالي2025 / 2026، 125 مليونا و539 ألف جنيه.

بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري2024 /2025، 94 مليونا و68 ألف جنيه، بزيادة قدرها 31 مليونا و471 ألف جنيه، بنسبة 33%.

وقد بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالي، 2025 / 2026، مليارا و13 مليون جنيه.

بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024 /2025، مليار جنيه، بزيادة قدرها 13 مليون جنيه، بنسبة 1%.

ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، للهيئة العامة للنقل النهري.

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