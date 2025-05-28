بالأرقام، نقل النواب توافق على الموازنة الجديدة لهيئة الأنفاق

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، للهيئة القومية للأنفاق.

جهود الهيئة القومية للأنفاق

من جانبه قال اللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق: نعمل على تخطيط وتنفيذ وتشغيل أنظمة النقل الجماعي المتطور والآمن والمستدام على مستوى الجمهورية، بما يواكب متطلبات التنمية الحضرية والاقتصادية للدولة المصرية، وتوفير بنية تحتية متكاملة وفعالة لوسائل النقل الجماعي الكهربي (المترو – المونوريل – القطار الكهربائي السريع – القطارات الذكية)، من خلال تنفيذ مشروعات ذات جودة عالية، وفقًا لأعلى المعايير العالمية في السلامة والاستدامة، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

استراتيجية عمل الهيئة القومية للأنفاق

وأوضح أن استراتيجية الهيئة، تتضمن توسيع شبكة النقل الجماعي الحضري، وتنفيذ واستكمال خطوط مترو الأنفاق الجديدة، الخطين الثالث والرابع والخامس والسادس، وتنفيذ شبكة المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والسريع، وتحديث وتطوير البنية التحتية الحالية، تطوير الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق من حيث البنية التحتية ونظم الإشارات والتكييف.

تعزيز التكامل بين وسائل النقل

وأشار إلى تعزيز التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وإنشاء محطات تبادلية، ومراكز نقل ذكية تربط بين المترو والمونوريل والقطارات والأتوبيسات الكهربائية.

تفاصيل موازنة الهيئة القومية للأنفاق

بينما استعرض محمد منصور، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية للهيئة القومية للأنفاق، إجمالي تقديرات موازنة الهيئة، للعام المالي 2025/2026 مبلغ 351 مليارا و127 مليونا و608 آلاف جنيه.

وبلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ 228 مليارا 143 مليونا و94 ألف جنيه، بزيادة قدرها 122 مليارا و984 مليونا و514 ألف جنيه بنسبة 54%.

كما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2025 /2026، مبلغ 50 مليارا و118 مليونا و589 ألف جنيه.

بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024 /2025، مبلغ 24 مليار 286 مليون و265 ألف جنيه، بزيادة قدرها 25 مليارا و832 مليونا و324 ألف جنيه، بنسبة 106%.

كما بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالي، 2025 /2026، مبلغ 301 مليار و9 ملايين و19 ألف جنيه.

بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025 مبلغ 203 مليارا 856 مليونا و829 ألف جنيه، بزيادة قدرها 97 مليارا و152 مليونا و190 ألف جنيه، بنسبة 48%.



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