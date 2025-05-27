التعليم العالي: 125 مستشفى تابعة في المحافظات لرعاية 25 مليون مواطن سنويا

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نشر إسهامات قطاع التعليم العالي في خدمة المجتمع، في إطار سلسلة "حقائق وأرقام" التي تطلقها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتسليط الضوء على أبرز إسهامات قطاع التعليم العالي في خدمة المجتمع، حيث تسلط الضوء على دور المستشفيات الجامعية:

تضم مصر 125 مستشفى جامعيًا موزعة في مختلف المحافظات، وتقدم هذه المستشفيات خدمات طبية لما يقرب من 25 مليون مريض سنويًا، مما يُعزز من جودة الرعاية الصحية في كافة الأقاليم الجغرافية.

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى داخل المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن نظافة الأيدي تمثل خط الدفاع الأول لحماية المرضى والعاملين بالقطاع الصحي، وتُعد ركيزة أساسية في تحسين مستوى الرعاية الصحية، مشيدًا بجهود المستشفيات الجامعية في هذا المجال، وتعاونها المستمر مع الشركاء المحليين والدوليين.

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