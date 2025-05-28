تحذيرات عاجلة من التعليم لطلاب الدبلومات الفنية قبل انطلاق الامتحانات غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاق الامتحانات التحريرية لدبلومات المدارس الثانوية الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025، وذلك اعتبارًا من غد الخميس الموافق 29 مايو 2025.

امتحانات الدبلومات الفنية 2025

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدد من التحذيرات والتوجيهات قبل انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية غدا الخميس.



حيث شددت التعليم على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بكافة نوعيات التعليم الفني بضرورة التنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير البيئة الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات فى جو يسوده الهدوء.

كما شددت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كافة المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله (حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب - انتحال صفة الطالب – الطرق التقليدية) وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

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