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حوادث

حبس راكب ضبطت بحوزته كمية من مخدر الماريجوانا وفطر عيش الغراب بالمطار

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة النزهة بحبس راكب ضبط بحوزته كمية من مخدر الماريجوانا وكمية لمخدر فطر عيش الغراب "مشروم" بمطار القاهرة الدولي 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص وبحوزته (كمية من الماريجوانا– كمية لمخدر فطر عيش الغراب "مشروم") مخبأة داخل إحدى حقائبه، وذلك حال إنهاء إجراءات وصوله الي البلاد على متن إحدى الرحلات.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد تهريب المواد المخدرة المضبوطة وتعاطيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمواني المختلفة للبلاد، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

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نيابة النزهة مطار القاهرة الدولي الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة أمن المنافذ قطاع أمن المنافذ وزارة الداخلية

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