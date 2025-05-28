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أخبار مصر

مدبولي في اجتماع الحكومة: رقابة مشددة على الأسواق خلال إجازة العيد

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم،
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اجتماع مجلس الوزراء اليوم، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم خالص التهاني القلبية  للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم، ولأعضاء الحكومة، وجميع مسئولي الأجهزة والجهات المختلفة، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بمناسبة قدوم أول أيام شهر ذي الحجة، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على مصر وشعبها، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.

وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية في جميع المحافظات كل التدابير الممكنة؛ من أجل الاستعداد الكامل لفترة الإجازات المقبلة، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين، مع استعداد الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية والأثرية لاستقبال المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى استعداد مختلف الأجهزة الخدمية والمرافق خلال فترة الإجازات.

وفي الوقت نفسه، أكد  مدبولي أهمية استمرار عمل الشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، وخاصة مبادرة "سوق اليوم الواحد"، وإمكانية التوسع فيه بحيث يتم تغطية أكبر عدد من المناطق بالمحافظات، موجها بتشكيل فرق عمل من الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر جميع السلع الرئيسية للمواطنين.

وفي هذا السياق، وجه رئيس  الوزراء وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، وكذلك المحافظين، باتخاذ جميع ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتوافر جميع السلع الاستراتيجية والمواد البترولية بجميع مناطق الجمهورية، خاصة بالمناطق الساحلية، بحيث يتم تشديد الرقابة اليومية طوال فترة الإجازات، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم من تلك السلع.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك للحديث عن النشاطات والفعاليات التي أجراها  الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية، والتي كان من بينها استقباله أمس الأول وفدا من رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي المنعقد بالقاهرة، وكذلك لقاءه مع رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري ورئيس شركة "أباتشي"، فضلا عن لقائه بممثلي الشركات الأمريكية.


وفي هذا المجال، أشار  مدبولي إلى تأكيد الرئيس خلال هذه اللقاءات استعداد الدولة  للتعاون مع مجتمع الأعمال والمستثمرين الأمريكيين في جميع المجالات الاقتصادية محل الاهتمام المشترك، وأيضا تطلع مصر لإنشاء منطقة صناعية أمريكية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستعداد الجانب المصري لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأمريكيين في هذا الشأن.

وأكد  ترحيب الحكومة بدورها بالاستثمارات الأمريكية، مشددا على استعداد الحكومة لتقديم التيسيرات اللازمة وتذليل أية عقبات لضمان نجاح عمل الشركات والمستثمرين الأمريكيين في مصر، في إطار السعي الدائم والجاد للدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتفعيل دوره بشكل أوسع خلال الفترة الحالية.

وفي سياق متصل، أشار مدبولي لاستقبال الرئيس السيسي للرئيس التنفيذي لشركة "شل" العالمية، وتأكيده على الجهود التي تقوم بها مصر لتطوير مناخ الاستثمار وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين، فضلا عن الحرص الشديد على سداد مستحقات الشركات بما يعزز الثقة بين الجانبين.
 

كما نوه رئيس الوزراء إلى لقائه بنائب رئيس شركة "إكسون موبيل" العالمية لشئون الاستكشاف، لافتا إلى أن اللقاء شهد التأكيد من جانب الحكومة استعدادها لتقديم كل الدعم والحوافز الممكنة للشركة بما يسرّع من وتيرة عملية الحفر في منطقتي الامتياز "كايرو" و"مصري".

واختتم رئيس الوزراء حديثه عن هذين اللقاءين بالتشديد على أن الدولة مستمرة في نهجها نحو استمرار التعاون مع الشركاء بما يضمن تحقيق الاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع الطاقة بمصر، وبما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، مؤكدا مواصلة الحكومة اتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تحقيق ذلك أمام الشركاء.

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