"أمهات مصر" عن البوكليت البديل للمصادر الخارجية: يراعي ظروف أولياء الأمور

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، بتصريحات وزير التربية والتعليم والخاصة بإصدار "البوكليت" التعليمي العام الدراسي المقبل كبديل فعال لأي مصادر خارجية بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

مؤسس "أمهات مصر" تشيد بقرار وزير التعليم الخاص ب"البوكليت بديل للمصادر الخارجية"

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، تعليقا على تصريحات الوزير، إن القرار جيد ويصب في صالح الطلاب وأولياء الأمور، خاصة ان المصادر الخارجية ترهق أولياء الأمور بسبب ارتفاع تكاليفها المادية وهو ما يمثل عبئا كبيرا على أولياء الأمور.

وأكدت عبير، ضرورة أن يكون البوكليت شاملا لجميع المصادر التي يحتاج إليها الطلاب وتغنيهم عن البحث في المصادر الخارجية، مؤكدة أن الفكرة جيدة جدا وتراعي ظروف أولياء الأمور، متمنية أن يكون الكتاب المدرسي لطلاب جميع المراحل التعليمية شاملا ويحتوي علي جميع ما يحتاج إليه الطالب في الامتحان.

وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شارك في فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان "تطوير التعليم الفني في مصر".

وشارك في الندوة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وسامح شكري وزير الخارجية السابق والفريق طيار محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى السابق والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وعدد من السفراء ونواب البرلمان المصري وخبراء التعليم وممثلو القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف، خلال كلمته في الفعاليات، الاستراتيجية الوطنية للتعليم قبل الجامعي، والتي تركز على تحسين جودة التعليم في مراحله المختلفة، من خلال التوسع في إنشاء المدارس، وتطوير المناهج الدراسية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، فضلا عن التحديات التي واجهتها الوزارة والجهود المبذولة في سبيل تطوير المنظومة التعليمية.

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