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حوادث

حبس فرد أمن إداري بتهمة التحرش بطالبة أجنبية في مصر القديمة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة مصر القديمة حبس فرد أمن إداري، بعد إقراره بارتكاب واقعة تحرش بطالبة أجنبية داخل أحد المستشفيات التابعة لدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الطالبة قد تقدمت ببلاغ إلى أجهزة الأمن، أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قبل المتهم أثناء دخولها إلى المستشفى بصحبة زملائها، حيث تم تحديد هوية المتهم وضبطه عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرش بطالبة أجنبية

وبمواجهة المتهم بما نسب إليه، أقر بما ورد في أقوال الطالبة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّه، فيما أكدت النيابة العامة أنها ستواصل التحقيقات للوصول إلى كافة تفاصيل الواقعة لضمان حقوق المجني عليها وتقديم الجاني للعدالة.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة أصدرت قرارًا بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، مع استكمال إجراءات التحقيق لملاحقة الجاني وفقًا لما تقتضيه القوانين المصرية.

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النيابة العامة نيابة مصر القديمة مصر القديمة قسم شرطة مصر القديمة

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