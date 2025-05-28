عمر مصباح ابن الدقهلية يفوز بجائزة الدولة للمبدع الصغير في التأليف المسرحي (صور)

فاز الطفل عمر وائل صلاح الطالب بالصف السادس بمدرسة على مبارك الابتدائية في الدقهلية بجائزة الدولة للمبدع الصغير في التأليف المسرحي.

وحصل عمر على لقب الطالب المثالي لهذا العام الدراسي على مستوى إدارة دكرنس التعليمية والثاني على مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

جائزة الدولة للمبدع الصغير» كأحد أعظم إنجازات الدولة المصرية

وتعد «جائزة الدولة للمبدع الصغير» أحد أعظم إنجازات الدولة المصرية، مخصصة للأطفال، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية ببناء مستقبل حقيقى من خلال رعاية الطفولة.

نشأة عمر وائل صلاح بمنزل يعشق القراءة

نشا الطالب عمر وترعرع في منزل أدبي شغوف بالمعرفة والقراءة وحب الاطلاع

والده عضو اتحاد كتاب مصر وعضو الاتحاد الدولي للغة العربية وامين عام النقابة الأولمبية المصرية وعضو منطقة الدقهلية للكونغ فو الحاصل على منحة التفرغ الثقافي من وزارة الثقافة لهذا العام في مجال الرواية اي أن والده يعمل كاتب روائي وسينارست، وكان للمدرسة دور مهم وخاصة استاذته خلال المرحلة الابتدائية مس زينب صلاح الدين.

ووالدته خريجة تربية فنية

شقيقته الكبرى خريجة كلية الإعلام سبق أن فازت كاحسن قاصة على مستوى الوطن العربي تحت 15 عاما،وفيلم اخته الكبرى حصل العام الماضي على احسن فيلم كمخرجة وممثلة بكلية الإعلام جامعة بنى سويف الفيلم اسمه زنة ابليس

وشقيقه الاكبر فاز بنفس الجائزة في دورة سابقة

عمه علاء مصباح احسن مخرج منذ عامين في مهرجان أمستردام الدولي ومقيم في كندا

وعمه الاخر في ألمانيا وحصل على أحسن سيناريو عربي من نفس المهرجان.

فاز بأحسن مسرحية (بين الماضي والحاضر) تمثيل وإخراج بادارة دكرنس التعليمية للعام الدراسي ٢٤ / ٢٥

فاز بجائزة المبدع الصغير في التأليف المسرحي في الدورة الخامسة بمسرحية اخر العنقود.

فازت إحدى مسرحيات عمر هذا العام كممثل ومخرج بأفضل مسرحية على مستوى الإدارة التعليمية

وشهدت له الدكتورة فاطمة المعدول بالتميز في احد اللقاءات بالمجلس الأعلى للثقافة وكذلك الدكتورة سماح ابو بكر عزت وهذه ثالث دورة يشارك فيها



الفعاليات والمسابقات التي شارك فيها عمر

وشارك الطالب عمر في العديد من الفعاليات والمسابقات منها:

ـ في الإذاعة المدرسية.

ـ في مسابقة عبد التواب يوسف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في مجال الحكي وتم تصعيده للمرحلة النهائية كاصغر مشترك في المعرض.

ـ تقديم مشروع للعب الاطفال وعرض النموذج على زملائه في الفصل لمحاربة الألعاب المستوردة التي لا تعبر عن تراثنا.

ـ في المسابقات الثقافية بنادي ميت رومي الرياضي وأهمها.. خليك في البيت.. خلال فترة الكورونا

ـ قدم قصيدة ألقاها..وكانت تحمل عنوان.. انا شخبطة ع الحيط.. الى وزارة الشباب والرياضة.

ـ شارك في مسابقة المبدع الصغير تحت رعاية حرم رئيس الجمهورية الدورة الثالثة في مجال التأليف المسرحي بمسرحية الرمال الحمراء والتي يمسرح من خلالها المنهج الدراسي للصف الرابع الابتدائي.

ـ الاشتراك في مسابقة المبدع الصغير في الدورة الرابعة بمسرحية فلافيلو والوصول التصفية النهائية والحصول على شهادة تقدير.



واستنكر والد الطالب عمر عدم اهتمام قيادات المحافظات بهذه المواهب، مؤكدا أنه لم يتم تكريمه لا هو ولا احد من اشقائه من قبل وكيل وزراة التعليم ولا رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي ولا المحافظ

يذكر أن الطفل المصرى يشهد اهتمامًا غير مسبوق فى ظل الجمهورية الجديدة، حيث تُبذل جهود ملموسة فى مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، بهدف إعداد جيل قادر على الابتكار ومواكبة تطورات العصر.

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