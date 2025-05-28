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رياضة

ميشيل يانكون يودع الأهلي الليلة

ميشيل يانكون مدرب
ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي

يخوض  ميشيل يانكون مدرب حراس مرمي الأهلي اليوم مباراته الآخيرة في منصبه أمام فاركو بعد الاستقرار على توجيه الشكر له عقب مباراة اليوم في ظل تواجد مدرب حراس مرمي جديد قادم مع الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المنتظر الإعلان عنه رسميا غدا. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لمواجهة قوية وحاسمة مع نظيره فاركو اليوم الأربعاء في المباراة المقرر لها على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري  

وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي. 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري 

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. 

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الأهلي ميشيل يانكون اخبار الأهلي

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