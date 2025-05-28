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اقتصاد

ارتفاع معظم مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء. 

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.60% عند مستوى 32603 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.70%  عند مستوى 40677 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.66% عند مستوى 14639 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.40%  عند مستوى 9513 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.10%  عند مستوى 12975 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.29%  عند مستوى 3354 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات  البورصة المصرية  في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وسجل رأس المال السوقى نحو 2.281 تريليون جنيه، لتربح نحو 23 مليار جنيه. 

مؤشر “إيجى إكس 30”

 وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.49%  عند مستوى 32397 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.46%  عند مستوى 40417 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.65%  عند مستوى 14543 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.53%  عند مستوى 9515 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.04%  عند مستوى 12962 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.98%  عند مستوى 3344 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين 

 وتراجعت معظم  مؤشرات البورصة المصرية، في ختام  تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.258 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجى إكس 30”

 وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 31922 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 39837 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14307 نقاط.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 9428 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 12829 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3279 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.256 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجى إكس 30”

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 32023 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 39983 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 14349 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقفز  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 9452 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 12854 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3275 نقطة.

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