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رياضة

النحاس يراجع خطة مباراة فاركو مع لاعبي الأهلي

عماد النحاس ومحمد
عماد النحاس ومحمد شوقي

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل التحرك إلى ملعب مباراة فاركو استعدادا للمواجهة الحاسمة اليوم الأربعاء في المباراة المقرر لها على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري  

وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري 

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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