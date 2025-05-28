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أخبار مصر

عبد الغفار يبحث مع وزير التجارة السويدي فرص الاستثمار في القطاع الصحي ودعم الجرحى الفلسطينيين

د. خالد عبدالغفار
د. خالد عبدالغفار مع وزير التجارة السويدي، فيتو
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استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بينيامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة السويد، لبحث فرص الاستثمار في القطاع الصحي المصري وتعزيز التعاون المشترك، وذلك بمقر الوزارة، بحضور وفد رفيع المستوى من الجانبين.


شارك في اللقاء السفير داج يولين دنفيلت، سفير السويد بالقاهرة، إلى جانب عدد من القيادات بوزارة الصحة المصرية، من بينهم الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي، والدكتور أحمد الجوهري مستشار الوزير لشؤون المعاهد الفنية، والدكتورة شيماء فؤاد، مدير عام الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار.

العلاقات التاريخية التي تجمع مصر بالسويد

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور خالد عبدالغفار بالوفد السويدي، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر بالسويد، والتطلع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون الاستثماري في مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء شهد استعراضًا شاملًا للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تقديم الرعاية الصحية للأشقاء الفلسطينيين من الجرحى والمصابين، بما في ذلك استقبالهم بمستشفيات الجمهورية وتسخير كافة الإمكانات الطبية لعلاجهم، فضلًا عن إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وقد ناقش الجانبان فرص التعاون في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات العلاجية والدعم الإنساني.

كما تناول اللقاء ملفات حيوية أخرى، في مقدمتها التعاون في مجالات تسجيل الأدوية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث عبّر الوفد السويدي عن اهتمامه الكبير بالسوق الدوائي المصري باعتباره سوقًا واعدًا على مستوى المنطقة.

مجال تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية

وأضاف عبدالغفار أن النقاش تطرق كذلك إلى إمكانيات تبادل التكنولوجيا الحديثة في مجال تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية، فضلًا عن التعاون المشترك في إنشاء المستشفيات الخضراء الصديقة للبيئة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية الصحية.


وفي محور التدريب وبناء القدرات، ناقش الجانبان آليات تبادل الخبرات في مجال تأهيل وتدريب الأطقم الطبية، إلى جانب الاطلاع على التجربة السويدية المتقدمة في مجال سلامة الطرق، والتي تهدف إلى تقليل معدلات الإصابات والوفيات.

من جانبه، أعرب الوزير السويدي بينيامين دوسا عن تطلعه لتعزيز التعاون الاستثماري مع مصر في القطاع الصحي، مشيدًا بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية للارتقاء بالخدمات الطبية، ومؤكدًا حرص بلاده على دعم الجهود الإنسانية المصرية تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

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