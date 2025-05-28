الأربعاء 28 مايو 2025
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حوادث

دفاع عفاف شعيب في قضية محمد سامي: اتهام لا يليق بتاريخها الفني

محمد سامي
محمد سامي

عقدت محكمة مستأنف أكتوبر أولى جلسات الطعن المقدم من المخرج محمد سامي على الحكم الصادر ضده بتغريمه 5 آلاف جنيه، في القضية التي اتهمته فيها الفنانة القديرة عفاف شعيب بسبّها وقذفها.

وشهدت الجلسة حضور المحامي باسم الخواجة، دفاع الفنانة عفاف شعيب، الذي طالب برفض الاستئناف شكلا موضوعا، وتأييد الحكم السابق، مؤكدًا أن موكلته تعرضت لإهانة علنية لا تليق بتاريخها الفني الطويل.

وأوضح الخواجة أن تقرير المساعدات الفنية أثبت أن محمد سامي قال في إحدى حلقات البرامج على قناة فضائية معروفة: "ست كبيرة وكذابة"، وهي عبارة تمس الشرف وتعد تشهيرا واضحا وقذفا يعكس القصد الجنائي.


وأضاف أن الإساءة لم تطل فنانة محترمة فحسب، بل طالت رمزية الفن المصري، خاصة وأن تصريحات سامي جاءت من مخرج حديث العهد، اعتاد تقديم محتوى يروج للبلطجة– بحسب تعبيره – مما يجعل من القضية "قضية رأي عام وفن محترم".

في ختام مرافعته، شدد الدفاع على ضرورة رد الاعتبار، مطالبا المحكمة بتأييد الغرامة المفروضة على المخرج محمد سامي.

وكانت محكمة جنح أكتوبر قد قضت بتغريم محمد سامي مبلغ 5 آلاف جنيه بعد ثبوت توجيهه ألفاظا علنية تمس شرف واعتبار الفنانة عفاف شعيب، بناء على بلاغ رسمي تقدمت به الأخيرة أمام النيابة العامة.

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محكمة مستأنف أكتوبر اكتوبر محمد سامى

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