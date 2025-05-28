بدء جلسة استئناف المخرج محمد سامي على الحكم الصادر لصالح عفاف شعيب

بدأت محكمة مستأنف أكتوبر أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من المخرج محمد سامي، اعتراضا على الحكم الصادر ضده بتغريمه 5 آلاف جنيه، في واقعة اتهامه بسب وقذف الفنانة القديرة عفاف شعيب والتشهير بها، خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية.

مذكرة الدفاع: لا رأفة بالمتهم

وطالبت مذكرة الدفاع المقدمة من المحامي باسم الخواجة، وكيل الفنانة عفاف شعيب، بتأييد حكم محكمة أول درجة، وعدم استعمال الرأفة بحق المتهم، نظرا لما لحق بموكلته من أضرار جسيمة، خاصة في هذا السن والمكانة الفنية والاجتماعية التي تتمتع بها.

واستندت المذكرة إلى ثلاثة أركان أساسية للجريمة:

أولا: الركن المادي

أوضحت المذكرة أن المتهم وجه عبارات سب وقذف بحق الفنانة عفاف شعيب خلال لقاء تليفزيوني علني، حيث اتهمها بالكذب وكرر عبارات مهينة من بينها: “كل اللي اتكلمت فيه كدب في كدب، ولم تكن مريضة كما ادعت، بل كانت تصور مشاهد في عمل فني آخر”.

كما زعم أنها طلبت منه السفر إلى دبي بحجة العلاج مع شقيقها، إلا أن صديقا له أبلغه بأنها تواصل التصوير في نفس اليوم.

ثانيا: ركن العلانية

وأكدت المذكرة أن تصريحات المتهم جاءت على قناة فضائية واسعة الانتشار، تبث عبر نطاق جغرافي واسع داخل وخارج مصر، كما أن الحلقة المشار إليها ما زالت متاحة على موقع يوتيوب، الذي يتابعه قرابة 9.45 مليون مشترك، وقد حصد الفيديو المسيء أكثر من 1.46 مليون مشاهدة، ولا يزال متداولا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مما يحقق عنصر العلانية.

ثالثا: الركن المعنوي

أشارت مذكرة الدفاع إلى أن “الواقعة محل الاتهام لم تكن سلوكا طارئا من المتهم، بل تأتي ضمن نمط متكرر من التجاوزات اللفظية، حيث سبق أن حرر أحد الأشخاص محضرا ضده في قسم زايد أول (رقم 2635 لسنة 2024) بتهمة التعدي، وهي القضية المنظورة حاليًا أمام المحكمة، كما قامت الفنانة غادة عبد الرازق أيضا بتحرير محضر ضده تتهمه فيه بالسب والقذف بحق العاملين في مواقع التصوير”.

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