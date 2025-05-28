وزير النقل يبحث توطين صناعة الأتوبيسات الكهربائية

التقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أمين دوسا وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي السويدي وبحضور داج يولين - دانفيلت سفير السويد بالقاهرة، وذلك لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة وحضر اللقاء اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري واللواء طارق عبد الجواد رئيس هيئة الطرق والمهندس ضياء مصطفى رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وعدد من قيادات وزارتي النقل والصناعة

توطين صناعات الاتوبيسات الكهربائية في مصر

في بداية الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة الوزير على عمق وقوة العلاقة بين مصر والسويد والتطلع لزيادة حجم التعاون في مجالي النقل والصناعةمع الجانب السويدي مشيدا بالتجربة السويدية في مجال صناعة الطرق والسلامة علي الطرق ( صفر حوادث ).

وأشار إلى أهمية الإستفادة من الخبرات السويدية في تحقيق أعلي معدلات السلامة والأمان علي الطرق المصرية بالتوازي مع تنفيذ الدولة لمشروعات عملاقة في مجال الطرق والكباري في جميع أنحاء الجمهورية كما اعرب وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي السويدي عن سعادته بزيارة مصر على رأس وفد من الهيئات والشركات السويدي وهو وما يجسد الاهتمام الكبير من الجانب السويدى لضخ استثمارات جديدة في مصر وزيادة حجم التعاون المشترك في مجال الصناعة وتقديم كافة أنواع الدعم ونقل الخبرات والتكنولوجيا إلي الجانب المصري في مجالات النقل المختلفة؛ إذ تُعدّ مصر، في نظر السويد، البوابة الرئيسية إلى القارة الأفريقية.

توقيع خطاب نوايا لدعم القدرات والتأهيل والتدريب

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير خلال الاجتماع على التطلع للتعاون مع الجانب السويدي في توطين مختلف الصناعات في مصر والتوسع في توطين صناعات الاتوبيسات الكهربائية والتي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة خاصة مع انتاج شركة فولفو في مصر لهذه النوعية من الأتوبيسات وتصديرها للمملكة المتحدة وعدد من الدول الأوربية وكذلك التعاون في مجال مشروع الأتوبيس الترددي BRT من خلال التعاون في تصنيع 100 أتوبيس كهربائي في مصر ضمن خطة استكمال الأتوبيسات المطلوبة لمشروع الأتوبيس الترددي في مصر بالإضافة إلى تصنيع شواحن الأتوبيسات الكهربائية للمرحلتين الثانية والثالثة من الأتوبيس الترددي BRT والتعاون في مجال تصنيع أنظمة التحكم والسيطرة والمراقبة للمشروع والتعاون في إنشاء وتنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي بالإسكندرية والمتجددة وتعزيز التعاون مع شركة استرازينيكا وغيرها من الشركات السويدية.

وشهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأمين دوسا وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي السويدي وبحضور / داج يولين-دانفيلت سفير السويد بالقاهرة توقيع خطاب نوايا بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل والمجلس الدولي للصناعات السويدية للتعاون في مجال دعم القدرات والتأهيل والتدريب ونقل الخبرات في مجال إدارة وتخطيط النقل العام والتقييم التقني لمشروعات BRT.

وقام بالتوقيع كل من المهندس ضياء الدين مصطفى رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وأولفو هيمستروم رئيس المشروعات الاستراتيجية السويدية.

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على عقد لقاءات مكثفة بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القادمة لمتابعة المشروعات التي تم الاتفاق على انطلاق التعاون المشترك الخاص بها وبحث فرص توسع الشركات السويدية للاستثمار في السوق المصري.

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