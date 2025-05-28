وزير النقل يبحث التعاون مع نظيره بدولة تشاد

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع أمير إدريس وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق بجمهورية تشاد، بحضور محمد عبد الكريم سفير جمهورية تشاد واللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري واللواء حسام الدين مصطفى مساعد الوزير للطرق والمهندس احمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

خطط التعاون المشترك مع تشاد

في بداية اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على قوة العلاقات التي تربط بين الجانبين وإلى سعادته بالمشاركة في فعاليات المنتدى الدولي لتطوير البنية التحتية، الذي عُقد في العاصمة التشادية إنجامينا خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025، بمشاركة مصرية رفيعة المستوى، معربا عن شكره وتقديره للحكومة والشعب التشادي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها الوفد المصرى خلال مشاركته بالمنتدى

وأشار الوزير إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه بتعظيم التعاون مع الدول الافريقية ومنها دولة تشاد الصديقة مشيرا إلى أن الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية ومشروعات النقل والمناطق الصناعية، التي نفذت مشروعات عملاقة في مصر وخارجها على استعداد تام لتنفيذ مختلف المشروعات في تشاد والمشاركة فى نهضتها التنموية خاصة مع ما تتمتع به الشركات المصرية من إمكانيات كبيرة وخبرة متميزة فى إفريقيا حيث يمكنها تنفيذ المشروعات الكبرى فى العديد من المجالات كالبنية التحتية، ومشروعات النقل ولمناطق الصناعية مشيرا إلى التجربة الناجحة الحالية لشركة المقاولون العرب في تنفيذ العديد من المشروعات الهامة في مجال البنية التحتية بتشاد وهو يجسد كفاءة وقدرة الشركات المصرية على تنفيذ مختلف المشروعات بأعلى مقاييس الجودة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع الطريق البري مصر / وتشاد (العوينات /إنجامينا بجول 2600 كم ) حيث أشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل إلى أن مصر تولى أهمية قصوى لهذا المشروع الذي يمثل شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية، ومحورًا أساسيًا فى تعزيز التكامل الاقتصادى بين مصر وتشاد مؤكدا على العزم على تذليل كافة التحديات لتنفيذ هذا المشروع الطموح إيمانًا من مصر بأنه سيحدث نقلة نوعية فى حركة التجارة كما تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة باقامة مشروع متكامل لمنتجات اللحوم المختلفة والألبان والجلود المختلفة خاصة مع تتمتع به تشاد من ثروة حيوانية هائلة.

ومن جانبه أعرب وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق بجمهورية تشاد عن سعادته بزيارة جمهورية مصر العربية ومشاهدة حجم التطور الهائل الذي تشهده مصر في شتى المجالات مؤكدا ان التجربة المصرية تجربة رائدة وان الجانب التشادى يولي اهمية كبيرة للتعاون مع الجانب المصري في شتى مجالات النقل للاستفادة من الخبرة الكبيرة لمصر في هذا المجال بالإضافة الى التعاون مع الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والنقل وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بتشاد، كما أكد على أن الحكومة التشادية تولي أهمية كبرى للطريق البري مصر تشاد والذي يعتبر جسرا للتعاون التجاري والاقتصادي ليس فقط لهذا الجيل ولكن للأجيال القادمة وسيمثل نقطة انطلاقة هامة وكبرى للتعاون بين البلدين.

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