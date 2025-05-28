الأربعاء 28 مايو 2025
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حوادث

ضبط صاحب شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج في الشرقية

ضبط المتهم
ضبط المتهم

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مالك شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج.

ضبط صاحب شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، قيام المتهم – وله معلومات جنائية سابقة – بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث كان يستهدف المواطنين الراغبين في السفر والعمل خارج البلاد، مستغلًا حاجتهم، ويقوم بإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم في دول مختلفة مقابل مبالغ مالية كبيرة.

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وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الشركة وضبط المتهم، وعُثر بحوزته على عدد من جوازات السفر، وعقود عمل وهمية، وإقرارات وأوراق خاصة بطلبات سفر، إلى جانب إعلانات دعائية باسم الشركة، ودفاتر إيصالات نقدية وأمانة، من بينها إيصال أمانة يخص أحد المجني عليهم.

وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حجزه على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي الضحايا والمبالغ المستولى عليها.

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