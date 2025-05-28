الرقابة المالية تشارك في ملتقى التوظيف السنوي باقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب السنوي الخامس والعشرين الذي نظمته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وبمشاركة واسعة من الجهات والمؤسسات العامة والخاصة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور كل من الدكتور غادة عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رجب أحمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان محمد علي القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور ممدوح إسماعيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع.

وألقى الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أعرب فيها عن اعتزاز الهيئة بالمشاركة في هذا الحدث الهام، وأكد على أن تزويد الشباب بالمعرفة ورفع درجة الثقافة المالية غير المصرفية يساهم في تمكينهم ودمجهم في سوق العمل وكذلك تسهيل عملية الحصول على التمويل اللازم لبدء مشاريعهم أو التوسع فيها مستقبلًا وهو ما يخلق العديد من فرص العمل تنعكس بشكل إيجابي على الشباب والاقتصاد القومي، مضيفًا أن الشباب يمثلون نواة المستقبل وأحد أهم روافد سوق العمل.

واستعرض الدكتور عبد العزيز جهود الهيئة في نشر الوعي وتعزيز الثقافة المالية بالخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع ومن ضمنهم الشباب وذلك اتساقًا مع أهداف استراتيجية الهيئة بشأن نشر الوعي وتعزيز الثقافة المالية بهدف تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

وفي ختام كلمته أعرب مساعد رئيس الهيئة عن تطلعه لتدشين معهدًا علميًا أو مركزًا متخصصًا في جامعة القاهرة، في المستقبل القريب يعنى بمتطلبات سوق العمل في القطاع المالي غير المصرفي بالتعاون مع كيانات مهنية ودولية ليظل خريجي كلية اقتصاد وعلوم سياسية هم الأكثر جاهزية والأقوى تنافسية في سوق العمل.

وعقب الجلسة الافتتاحية، تم افتتاح الملتقى رسميًا بقص شريط الافتتاح، وتفقد أجنحة الجهات المشاركة ومن ضمنها جناح الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث قام فريق العمل المتواجد بجناح الهيئة من قيادات الإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، والإدارة المركزية للموارد البشرية بالهيئة باستعراض اختصاصات الهيئة ودورها في تطوير وتنمية الخدمات المالية غير المصرفية والإشراف والرقابة عليها بهدف حماية حقوق كافة المتعاملين فيها، وجهود الهيئة في دعم الطلاب والشباب من خلال توفير برامج تدريبية للطلاب، وكذلك استعراض فرص التأهيل المهني والتوظيف لخريجي الجامعات.

وتأتي مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية للعام الثاني على التوالي في الملتقى، في إطار حرص الهيئة على دعم الثقافة المالية غير المصرفية، وتعزيز التواصل مع الكوادر الشابة، وتهيئتهم للاندماج في سوق العمل بهذا القطاع الحيوي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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