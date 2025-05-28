اليوم، محاكمة عاطل بتهمة قتل صديقه ودفنه أسفل بلاط الحمام بالمرج

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، محاكمة عاطل متهم بقتل صديقه ودفنه تحت بلاط الحمام، ووضع مادة عليه لمنع ظهور رائحة التحلل بدائرة قسم شرطة المرج.

وقال المتهم إنه خلال زيارة صديقه له وأثناء تسامرهما كان يعرض عليه سلاح والده الناري، ويعلمه طريقة تنظيفه وفك الزناد.

وأضاف المتهم أنه أثناء ذلك خرجت من السلاح طلقة بالخطأ أصابت صديقه فسقط غارقا في دمائه، وعندما سمع والده صوت طلقات النار هرول إليه فوجد صديقه قد توفى.

وأشار المتهم إلى أنه استعان بوالده في التخلص من الجثة ودفناها تحت بلاط الحمام، ووضعا عليه خرسانة أسمنتية حتى لا يُكتشف أمرهما.

وكلفت نيابة شرق القاهرة الكلية المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، والتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

حبس عاطل بتهمة قتل صديقه ودفنه أسفل بلاط الحمام بالمرج

تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من مسن يفيد فيه بتغيب ابنه منذ 5 أيام عن المنزل بعد أن خرج لمقابلة أصدقائه، على الفور شكل رجال المباحث فريق بحث.

بالتحري، تم التوصل إلى صاحب الشقة، وباستدعائه واستجوابه اعترف بأن الشاب المفقود كان يقيم لديه، ونشبت بينهما خلافات فتشاجرا وقتله دون قصد.

وأضاف أنه لم يعرف كيف يتخلص من الجثة فقام بإزالة بلاط الحمام، ثم دفن المجني عليه أسفل البلاط ووضع عليه مادة لمنع انتشار رائحة تحلل الجثة.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث بعد استصدار إذن من النيابة إلى الشقة، وتم العثور على جثة المفقود في الحمام أسفل البلاط، وتم استخراجها وتبين أنها في حالة تحلل.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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