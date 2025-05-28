الأربعاء 28 مايو 2025
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خارج الحدود

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

مستوطنون يقتحمون
مستوطنون يقتحمون الأقصى، فيتو

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

 عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى

وذكرت مصادر محلية حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

إجراءات عسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى

وأضافوا أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.

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