الأربعاء 28 مايو 2025
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أخبار مصر

رفض تهجير الفلسطينيين أبرزها، رسائل السيسي لرئيسي وزراء إسبانيا وبريطانيا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

تلقى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية، اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الأسباني "بيدرو سانشيز".

تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصةً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجانبين أكدا حرصهما على استغلال الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، والذي تكلل بزيارة  الرئيس إلى مدريد في فبراير ٢٠٢٥، وذلك لاستكشاف آفاق أرحب لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصةً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يتفق مع مصالح الشعبين الصديقين.

الأوضاع في الأرض الفلسطينية

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول الأوضاع في الأرض الفلسطينية، حيث أكد الجانبان على رفضهما القاطع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، ومساعي تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وإفساح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين من خلال توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مع حشد الدعم لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه.

 الأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضًا الأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها وأمن سكانها، كما تم التأكيد على استمرار التشاور والتنسيق بين مصر وإسبانيا في مختلف الملفات الإقليمية، في ضوء الدور الهام الذي يضطلع به البلدان في استعادة الاستقرار الإقليمي.

السيسي يتلقي اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء المملكة المتحدة "كير ستارمر"

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، اتصالًا هاتفيًّا من رئيس وزراء المملكة المتحدة "كير ستارمر".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم استعراض مجمل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتأكيد على رغبة الجانبين في تطويرها واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مختلف القطاعات، كما تم التأكيد على حرص الدولتين على استمرار التشاور والتنسيق على المستوى السياسي بما يحقق مصالحهما المشتركة.

رفض مصر التام تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، حيث استمع رئيس وزراء المملكة المتحدة إلى رؤية الرئيس بشأن الأوضاع في قطاع غزة، والجهود التي تقوم بها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وقد تم التأكيد في هذا الصدد على رفض مصر التام تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، والإشارة إلى أهمية تجسيد الدعم الدولي الجاري للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة في خطوات عملية يتم تنفيذها فور وقف إطلاق النار، كما ثمن الرئيس الموقف البريطاني الإيجابي تجاه تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس ورئيس الوزراء البريطاني اتفقا على مواصلة التنسيق بين البلدين إزاء التطورات الإقليمية والدولية.

 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز

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