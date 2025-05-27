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أخبار مصر

تعزيز التعاون الاقتصادي وأزمات غزة وسوريا وليبيا ولبنان تتصدر المباحثات المصرية الإسبانية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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تصدر ملف تعزيز التعاون الاقتصادي وأزمات غزة وسوريا وليبيا ولبنان المباحثات المصرية الإسبانية اليوم الثلاثاء.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجانبين أكدا حرصهما على استغلال الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، والذي تكلل بزيارة الرئيس السيسي إلى مدريد في فبراير ٢٠٢٥، وذلك لاستكشاف آفاق أرحب لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصةً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يتفق مع مصالح الشعبين الصديقين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول الأوضاع في الأرض الفلسطينية، حيث أكد الجانبان على رفضهما القاطع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، ومساعي تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وإفساح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين من خلال توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مع حشد الدعم لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضًا الأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها وأمن سكانها، كما تم التأكيد على استمرار التشاور والتنسيق بين مصر وإسبانيا في مختلف الملفات الإقليمية، في ضوء الدور الهام الذي يضطلع به البلدان في استعادة الاستقرار الإقليمي.

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الدولة الفلسطينية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم

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