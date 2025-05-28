الرعاية الصحية: تقديم خدمات طبية بمعايير الجودة العالمية لـ 24 ألف مريض أجنبي

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن، أبرز إنجازاتها في مشروعها للسياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية «نرعاك في مصر».

تشكيل المجلس الوطني للسياحة الصحية

يأتي ذلك في ضوء القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 1688 لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس الوطني للسياحة الصحية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وبمشاركة نخبة من الخبراء وممثلي الجهات المعنية ذات الصلة، من بينهم الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

استقبال منشآت هيئة الرعاية الصحية حالات علاجية من 97 دولة

أشارت الهيئة إلى استقبال منشآتها حالات علاجية من 97 دولة حول العالم ونجحت في تقديم خدمات طبية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، لأكثر من 24 ألف مريض أجنبي في كافة التخصصات وأبرزها في تخصصات القلب والعظام والجراحات المتقدمة والتجميل وذلك تحت مظلة العلامة التجارية «نرعاك في مصر»

وكشفت عن إنشاء أكثر من 24 ألف ملف طبي إلكتروني للمرضى الأجانب، ما يعزز من كفاءة تقديم الخدمة وسرعة الوصول للمعلومات الطبية الدقيقة، بما يواكب المعايير العالمية للرعاية الصحية.

التعاقد مع 25 شركة تأمين طبي دولية

وأعلنت التعاقد مع 25 شركة تأمين طبي دولية بهدف تيسير استقبال المرضى من الخارج وضمان تغطية تكلفة العلاج وفق باقات صحية موحدة تراعي الاحتياجات الطبية والمالية للمرضى الدوليين

وأكدت تضاعف إيرادات الهيئة من السياحة العلاجية ثلاث مرات خلال الفترة الأخيرة لتتجاوز 4.5 مليون دولار تقريبًا وهو ما يعد مؤشرًا على النجاح الاقتصادي والاستثماري لهذا الملف، ويعكس الجاهزية الكاملة لمنشآت الهيئة وكفاءة كوادرها في استقطاب المرضى من مختلف دول العالم.

التوسع في الشراكات الدولية مع كيانات التأمين الطبي

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية وعضو المجلس الوطني للسياحة الصحية، أن تشكيل المجلس يعكس دعم الدولة لقطاع السياحة الصحية بوصفه أحد روافد النمو الاقتصادي المستدام، ويسهم في توحيد الجهود الوطنية من خلال كيان مؤسسي.

وأضاف: "تعمل هيئة الرعاية الصحية وفق رؤية استراتيجية متكاملة لدعم هذا الملف، ترتكز على تطوير بنية تحتية صحية معتمدة دوليًا، وتوفير كوادر طبية مدربة على أعلى مستوى، وإطلاق باقات علاجية تنافسية، إلى جانب التوسع في الشراكات الدولية مع كيانات التأمين الطبي، وتقديم خدمة صحية إلكترونية مترابطة تدعم تجربة المريض الأجنبي من لحظة التواصل وحتى التعافي".

وأشار الدكتور السبكي إلى أن الهيئة تتبنى نهجًا مؤسسيًا في ملف السياحة العلاجية، يتوائم مع اختصاصات المجلس الوطني للسياحة الصحية، بما يشمل المساهمة في وضع السياسات التسويقية والإعلانية للترويج الخارجي، وتقديم بيانات دقيقة حول أعداد المستفيدين، والمشاركة في إعداد المعايير المرجعية للخدمة، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تحقيق التكامل مع القطاع الخاص، ودعم استثماراته في هذا المجال، في ظل الإطار الوطني الذي يعززه المجلس، وبما يرسخ لمصر مكانة تنافسية إقليمية ودولية في قطاع السياحة الصحية.

واختتم السبكي بالتأكيد على أن هيئة الرعاية الصحية، بوصفها ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، تواصل تطوير قدراتها المؤسسية، وتكثف جهودها لتقديم تجربة صحية علاجية متميزة للوافدين من مختلف دول العالم، مع الالتزام الكامل بتطبيق أحدث بروتوكولات العلاج العالمية، وتقديم الخدمة بجودة تليق باسم ومكانة مصر.

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