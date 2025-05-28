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رياضة

تاريخ مواجهات الأهلي وفاركو قبل صدام الليلة

الأهلي وفاركو، فيتو
الأهلي وفاركو، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة عماد النحاس، لمواجهة قوية وحاسمة مع نظيره فاركو اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز.

تاريخ مواجهات الأهلي وفاركو قبل صدام الليلة 

التقى الأهلى مع فاركو فى 8 مباريات سابقة، حقق المارد الأحمر 4 انتصارات وتعادل فى مرتين وخسر مرتين، وسجل 11 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف.

انتهت آخر مباراة جمعت الأهلى مع فاركو بفوز الفريق البرتقالى بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري  

وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري 

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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