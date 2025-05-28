أرقام عماد النحاس مع الأهلي قبل صدام فاركو الليلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لمواجهة قوية وحاسمة مع نظيره فاركو اليوم الأربعاء في الجولة الختامية من منافسات الدوري الممتاز.

أرقام النحاس مع الأهلي

الأهلى تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت حقق 5 انتصارات منذ رحيل السويسري مارسيل كولر، بعد الفوز على بتروجيت 3-2، ثم حرس الحدود 5-0، ثم أمام المصري 4-2 ثم أمام سيراميكا 1-0 ثم على البنك الاهلى 2-1، ليحرز الفريق 15 هدفا في 5 مباريات.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري

وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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