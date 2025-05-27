الأربعاء 28 مايو 2025
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حوادث

حملة أمنية في أسوان تضبط 7 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 809 أحكام قضائية

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شن قطاع الأمن العام بـالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية في أسوان

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 7 قضايا جلب مواد مخدرة شملت  أكثر من 7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش - 3 كيلوجرامات لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو بحوزة 4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".
 

كما ضبط 10 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص" شملت 3 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – 3 أفرد محلية - طبنجة - عدد من الطلقات – 3 خزائن بحوزة 7 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية".

 

كما تم تنفيذ 809 أحكام قضائية متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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