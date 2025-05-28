محامي نوال الدجوي يكشف سبب عدم أخبارها بوفاة حفيدها

أجاب محمد إصلاح محامي السيدة نوال الدجوي عن سؤال الإعلامية لميس الحديدي: هل تعرف الدكتورة نوال الدجوي بوفاة حفيدها؟ رد: "وفاته كانت صدمة لنا جميعًا، وكانت تربطني بالراحل علاقة طيبة، والخبر كان ثقيلًا على نفسي أن أنقله أو أتلقاه، ولا أعتقد أن أحدًا في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به العائلة، وهو في وجود ضرورة لحالة الحداد أولا ثم التقاط الأنفاس، ثم نبحث من سيحمل الخبر، وفوجئنا منذ وقوع نبأ الوفاة، والذي سمعناه جميعًا، أن تُثار اشتباهات عدَّة بشكل استباقي على النيابة، قبل أن تُعلن بقرار قطعي، وقبل إنهاء التحقيقات".

محامي نوال الدجوي يكشف عن سبب عدم اخبارها بوفاة حفيدها

قاطعته الحديدي: إذا كنتم ترون أن الدكتورة نوال الدجوي بصحة جسمانية وذهنية معقولة، كيف لم يصل إليها الخبر حتى الآن؟ ولم تتلقَّ عزاء من أي أحد أو يخبرها أحد من السوشيال ميديا؟ هل هي معزولة لدرجة عدم وصول أخبار لها؟ ليجيب: “الدكتورة نوال الدجوي في مرحلة عمرية متقدمة لا تسمح لها بالتواصل مع السوشيال ميديا، عمرها ما هتمسك سوشيال ميديا بحكم سنها وجيلها. عرفت التلفزيون متأخر. هناك فرق شاسع بين التعرض للرد على الشائعات الكاذبة وبين قدرتها على إدارة أموالها بنفسها، وهو مناط دعوى الحجر المثارة حاليا عبر الإعلام، وبين الحديث عن أنها بكامل الصحة والعافية”.

وتابع: من في هذه السن يدعي أنه بكل الصحة والعافية؟ أنا شخصيًّا لم أكمل الخمسين، لا أستطيع أن أقول عن نفسي أني بكامل الصحة والعافية، اللي كنت بحتمله زمان مش هعرف أحتمله دلوقت، وسوف يتغير مع تقدمي في السن، وليس لذلك علاقة بالمقدرة على إدارة أموالها".

وشدد علي أنه لم يتم إبلاغها حتى تصدر النيابة قرارها القاطع حول أسباب الوفاة، حتى لا تصاب بالفزع، قائلًا: “لم تُبلغ بهذا الأمر انتظارًا لقرار النيابة وحسمها للموقف، حتى لا تصاب بالفزع وتسأل: كيف حدث هذا؟”

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