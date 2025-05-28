الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خير أيام الدنيا، اليوم غرة شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريا.. وموعد عيد الأضحى المبارك

هلال شهر ذي الحجة،
هلال شهر ذي الحجة، فيتو
ads

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس أمس الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق السابع والعشرين من شهر مايو لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.         
 

وبناء على قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية رقم (194/ هـ) فقد تقرر لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وقرار المحكمة العليا ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذي الحجة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

غرة شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريًا

 وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليومَ الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

 

بيان دار الإفتاء عن رؤية هلال شهر ذي الحجة 

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدم الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ذي الحجة المملكة العربية السعودية دار الإفتاء شهر ذى القعدة شهر ذي الحجة مفتى الجمهورية غرة شهر ذي الحجة رؤية هلال شهر ذي الحجة

مواد متعلقة

موعد أيام العشر الأوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى (إنفوجراف)

اغتنم خير أيام الدنيا، 6 أعمال لا تفوت ثوابها خلال العشر الأوائل من ذي الحجة

الإفتاء: غدا الأربعاء غرة شهر ذي الحجة والجمعة 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى

السعودية تعلن غدا الأربعاء أول أيام ذي الحجة، وعيد الأضحي الجمعة 6 يونيو

الأكثر قراءة

بسبب الإيجار القديم، صاحب عقار يشعل النار فيه لإجبار السكان على مغادرته

غير مساره فقفزت من السيارة، ضبط سائق تابع لتطبيق شهير تسبب في إصابة طبيبة أسنان بالهرم

مشيرة إسماعيل ترفض اعتذار آية سماحة وتكشف عن خطأ شنيع للفنانة الشابة

محامي نوال الدجوي يكشف سبب نقل سيدة التعليم أسهم مدارس التربية إلى ابنتها منى

لحظة تحقيق أشرف زكي مع آية سماحة بعد إساءتها إلى الفنانة مشيرة إسماعيل (صور)

خايفة من الحجر، محامي نوال الدجوي يكشف سبب احتفاظها بمبالغ كبيرة داخل منزلها

محامي نوال الدجوي يكشف تفاصيل صادمة عن نقل أسهم شركة دار التربية

بسبب وقفة عرفات، ارتباك في موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بنهائي كأس مصر

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس بالأسواق اليوم الثلاثاء 27/5/2025

ارتفاع الأحمر، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

موعد أيام العشر الأوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن كيفية الاستعداد لأداء فريضة الحج (فيديو)

تفسير حلم عضة الكلب في المنام وعلاقته بوجود كثير من الحاقدين

اغتنم خير أيام الدنيا، 6 أعمال لا تفوت ثوابها خلال العشر الأوائل من ذي الحجة

المزيد
الجريدة الرسمية