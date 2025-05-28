نقيب الأطباء يحذر من فسخ عقود الإيجار القديم للعيادات: كارثة تهدد الخدمات الصحية في مصر

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن مشروع قانون الإيجار القديم في بنوده المتعلقة بفسخ عقود الإيجار للوحدات الطبية والعيادات يشكل خطرًا كبيرًا على استقرار الخدمات الصحية في مصر.



توازن عادل بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: أن النقابة تدعم تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، لكنها ترفض شمول الإيجار المهني في بنود القانون، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية كان موجهًا للوحدات السكنية فقط.

نقل العيادات يعني تراخيص جديدة ومعاناة إدارية

وشدد عبد الحي على أن فسخ العقود بـ الإيجار القديم بعد خمس سنوات يتسبب في أضرار جسيمة، منها تعقيد إجراءات التراخيص ونقل المقرات، رغم التزام العيادات بزيادة القيمة الإيجارية دوريًّا.

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