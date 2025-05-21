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رياضة

شاهندا المغربي حكما لنهائي كأس مصر للكرة النسائية

شاهندة المغربي، فيتو
شاهندة المغربي، فيتو

الكرة النسائية، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز عن حكام نهائي كأس مصر للكرة النسائية بين الأهلي ووادي دجلة.

تقام مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي ووادي دجلة الجمعة المقبل على ملعب الترسانة، وتنطلق في الساعة الرابعة عصرًا.

 

طاقم حكام نهائي كأس مصر للكرة النسائية

المباراة تديرها شاهندا المغربي حكمًا للساحة ويعاونها كل من آمال حسن مساعد أول وسهام فؤاد مساعد ثاني ونورا سمير حكمًا رابعًا.

حكام نهائي كأس مصر للكرة النسائية، فيتو
حكام نهائي كأس مصر للكرة النسائية، فيتو

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، نقل مباراة نهائي كأس مصر للكرة النسائية للموسم 2024 - 2025 بين فريقي وادي دجلة والأهلي، إلى ملعب نادي الترسانة بدلًا من ملعب نادي الإعلاميين.

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الكرة النسائية لجنة الحكام الرئيسية الاتحاد المصري لكرة القدم أوسكار رويز نهائي كأس مصر للكرة النسائية الأهلى ووادى دجلة شاهندا المغربي

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