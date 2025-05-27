مضاعفات كورونا، طبيب نوال الدجوي يكشف تطورات حالتها الصحية

أكد الدكتور محمد محسن، طبيب العلاج الطبيعي للدكتورة نوال الدجوي، أنه أدلى بشهادته أمام نيابة أكتوبر الكلية بناءً على طلب رسمي، لتوليه متابعة حالتها الصحية بشكل مستمر منذ عام 2022 وحتى عام 2024، بل وحتى قبل تلك الفترة.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة MBC مصر، أنه كانت له علاقة طويلة بالعائلة، حيث عالج عددًا من أفرادها، وكان يتردد عليهم بصورة شبه يومية.

الطبيب المعالج لـ نوال الدجوي: فخور بخدمتها وانقطاع مفاجئ عن العلاج

وقال الدكتور محسن: إن الدكتورة نوال الدجوي"، كانت تعاني من بعض المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة السابقة بفيروس كورونا.

الوفاة المفاجئة لأحمد الدجوي: "شعرت بالضيق والتوتر الشديد"

وروى الطبيب أنه علم بوفاة الدكتور أحمد الدجوي، حفيد نوال الدجوي، بعد خروجه من إحدى جلسات التحقيق، واصفًا الخبر بأنه كان بمثابة صدمة كبيرة له.

وقال: "صُعقت بخبر الوفاة وشعرت بتوتر شديد لأن تسلسل الأحداث لم يكن طبيعيًا، وكنت ألاحظ أن الأمور تسير في اتجاه مقلق".

العلاقة بين نوال الدجوي وحفيدها: كانت قوية ووثيقة

وأكد الدكتور محمد محسن أن العلاقة التي جمعَت الدكتورة نوال الدجوي بحفيدها الراحل كانت جيدة جدًا، ورفض بشكل قاطع ما تم تداوله من تكهنات أو شائعات تشير إلى وجود خلافات بينهما.

لا تهديدات أو ضغوط.. "أدليت بشهادتي بكل حرية"

اختتم الطبيب مداخلته بالتأكيد أنه لم يتلقَ أي تهديدات أو تحذيرات من أي جهة خلال فترة عمله مع العائلة أو بعد الإدلاء بشهادته أمام النيابة، مشددًا على أنه تحدث بما يمليه عليه ضميره المهني والإنساني.

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