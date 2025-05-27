وئام مجدي تكشف موعد ومكان جنازة وعزاء جدتها

كشفت الفنانة وئام مجدي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن موعد ومكان صلاة الجنازة على جدتها الراحلة التي توفيت اليوم الثلاثاء، كما كشفت موعد ومكان العزاء أيضًا.

موعد ومكان عزاء وجنازة جدة وئام مجدي

وكتبت وئام مجدي قائلة: “صلاة الجنازة علي تيتة نوال غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد فاطمة الشربتلي.. والعزاء مساءً في قاعة الخالد في مسجد فاطمة الشربتلي أيضًا بالتجمع الخامس”.

وفاة جدة وئام مجدي

وكانت الفنانة وئام مجدي قد أعلنت وفاة جدتها اليوم من خلال منشور لها عبر صفحتها على فيس بوك.

وكتبت وئام مجدي: “توفيت إلى رحمة الله تيتا نوال حبيبتى ادعوا لها”.

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