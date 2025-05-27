الثلاثاء 27 مايو 2025
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أخبار مصر

وزير الدفاع يلتقي عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي

وزير الدفاع
وزير الدفاع

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى السيناتور تيم شيهى عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا ، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.  

القوات المسلحة المصرية والأمريكية

 

تناول اللقاء تطورات الأوضاع والمستجدات على الصعيدين الدولى والإقليمى فى الفترة الراهنة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والإستقرار بالمنطقة ، كذلك أوجه تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بالقاهرة.

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