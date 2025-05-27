الثلاثاء 27 مايو 2025
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إيداع سفاح المعمورة مستشفى الأمراض العقلية في العباسية 15 يوما

سفاح المعمورة، فيتو
سفاح المعمورة، فيتو

قررت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمود عيسي، إيداع السفاح مستشفي العباسية لمدة ١٥ يوما قابلة لتجديد و٢٨/٦ لإيداع التقرير 
ونظر الجلسة الجديدة أول يوليو.

وظهر المتهم نصر الدين، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة "، في ثاني جلسات محاكمته أمام هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، مضطربًا وشاحب الوجه، وقد بدت عليه علامات الارتباك والخوف الشديد. وشهدت الجلسة حضور عدد من الشهود الذين طلبهم فريق الدفاع، من بينهم سارة محمد إبراهيم عدس، ابنة الضحية الأولى، وحسين أفندي رئيس مباحث قسم أول المنتزه.

وكانت قد شهدت الجلسة الأولى من محاكمة نصر الدين.أ، المتهم المعروف إعلاميا بـ"سفاح الإسكندرية"، مفاجآت مدوية، حيث تراجع المتهم عن اعترافاته السابقة التي قدمها تفصيليا أمام النيابة العامة، والتي شملت إقراره بارتكاب ثلاث جرائم قتل وتمثيله لها في مسرح الجريمة، وألقى بالمسؤولية كاملة على شهود العيان، مدعيا أنهم الجناة الحقيقيون...

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