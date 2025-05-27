الثلاثاء 27 مايو 2025
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محافظات

إغلاق 4 منشآت طبية مخالفة في حملة بقنا

حملة قنا، فيتو
حملة قنا، فيتو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا اليوم حملة مكبرة استهدفت عددًا من المنشآت الطبية المخالفة، وأسفرت الحملة عن غلق 4 منشآت غير ملتزمة بالاشتراطات القانونية والصحية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وتعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وبالتنسيق مع إدارة العلاج الحر وشرطة المرافق.

شارك في الحملة محمد عبد الحفيظ ومحمد عز نواب المدينة، والدكتور أحمد عبد الصادق رئيس لجنة الغلق بالوحدة، والدكتور مصطفى الهواري رئيس العلاج الحر، والدكتور محمد عماد، وعدد من الجهات المعنية.

لن يتم التهاون مع أي منشأة تمارس العمل الطبي دون ترخيص

وأكد أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي منشأة تمارس العمل الطبي دون ترخيص أو تخالف المعايير الصحية، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنعًا لانتشار أي ممارسات غير قانونية

وأوضح أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل دوري لضبط المنظومة الصحية، والتأكد من التزام جميع المنشآت بالضوابط والقوانين المنظمة للعمل، موجهًا الشكر لجميع الجهات المشاركة في الحملة على جهودهم الملموسة.

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