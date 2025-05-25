الأحد 25 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مالطا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية

فلسطين، فيتو
فلسطين، فيتو

قال رئيس وزراء مالطا، اليوم الأحد، إن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل.

 

اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية

والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: إننا مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي: "من غير الممكن بناء السلام والاستقرار على أساس العنف وانعدام العدالة.. الحكومة الإسرائيلية اليوم تتخذ من أمن إسرائيل رهينة".

 

بريطانيا تهدد حكومة الاحتلال

في سياق متصل، هدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الثلاثاء الماضي، دولة الاحتلال الإسرائيلي بأنه إذا واصلت نهجها فستتخذ لندن خطوات أخرى، مضيفا: "أقول لنتنياهو أنهي الحصار الآن وأدخل المساعدات".
وقال وزير الخارجية البريطاني: "توسيع إسرائيل العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيا وهذه ليست طريقة لإعادة الرهائن.. كل الرهائن تقريبا في غزة أفرج عنهم عبر المفاوضات وليس بالقوة".

 

الحكومة الإسرائيلية تعزل إسرائيل

وتابع وزير الخارجية البريطاني: "خطة إسرائيل لن تقصي حماس ولن تجلب الأمن.. ما يقوله سموتريتش عن تطهير غزة تطرف خطير ووحشي وندينه بأشد العبارات".

واستطرد لامي: "الحكومة الإسرائيلية تعزل إسرائيل عن أصدقائها وشركائها وتقوض مصالح الشعب الإسرائيلي، ورغم جهودنا المستمرة فإن الأفعال الفظيعة للحكومة الإسرائيلية وخطابها مستمران".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدولة الفلسطينية مالطا فرنسا فلسطين رهينة حكومة الاحتلال بريطانيا

مواد متعلقة

هتف فلسطين حرة وفعلها من أجل غزة، تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم المتحف اليهودي بواشنطن

وزير الخارجية يتوجه إلى باريس للمشاركة في اجتماع حول القضية الفلسطينية

فرنسا: مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين

السيسي يدعو المجتمع الدولي لتنفيذ خطة إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها وإقامة الدولة الفلسطينية

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025

العثور على جثة حفيد نوال الدجوي داخل شقته

الحكومة تكشف حقيقة تمسكها بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم

الداخلية تكشف تفاصيل تخلص حفيد الدكتورة نوال الدجوي من حياته

المعمل الجنائي يفحص مسرح العثور على جثة حفيد نوال الدجوي في أكتوبر

الأعلى للإعلام يعلن اعتماد قرار قناة TEN بإيقاف رضا عبد العال

تطورات جديدة في واقعة العثور علي جثمان حفيد نوال الدجوي بأكتوبر

مخالفات وظيفية تضرب هيكل شركة إنبي وتثير غضب العاملين (انفراد)

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 25-5-2025

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعديل قوانين الانتخابات المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن دعوة سيدنا إبراهيم (فيديو)

بعد جدل شهادة الحلال.. ما حكم الذبح بالآلة الكهربائية؟

المجددون.. علي جمعة مفتي الديار الأسبق وصاحب الفتاوى المثيرة للجدل الذي حاول المتطرفون اغتياله

المزيد
الجريدة الرسمية