دعاء اليوم السابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم، في اليوم السابع من ذي الحجة ومع صيام البعض للعشر الأوائل من ذي الحجة فإن الدعاء في مثل هذه الأيام يكون مستجاب خصوصا في اليوم السابع من ذي الحجة حيث يجمع اليوم السابع من ذي الحجة بين فضيلتين كونه أحد الأيام العشر بالإضافة للصيام ومن ثم فإن الدعاء فيه مستجاب.

وفي اليوم السابع من ذي الحجة نستعرض معكم دعاء اليوم السابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم.

دعاء اليوم السابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

دعاء الهم والحزن

اللهم إني عبدك ابن عبدك بن أمتك ناصيتى بيدك ماضى فى حكمك عدل فى قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته فى كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به فى علم الغيب عندك ان تجعل القرأن ربيع قلبى ونور بصرى وجلاء حزنى وذهاب همى وأن تقضى لي حاجتي وترزقني بالذرية الصالحة.

أدعية من القرآن الكريم للحمل

يوجد العديد من الأدعية التي ذكرت في القرآن الخاصة بطلب الرزق بمولود والتي يجب الدعاء بها مرارًا وتكرارًا، ومن هذه الأدعية:

(رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا) سورة الفرقان آية 74،

(رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ) سورة آل عمران آية 38، وبهذا الدعاء رزق الله سيدنا زكريا بالنبي يحيى عليهما السلام.

(فَهَب لي مِن لَدُنكَ وَلِيًّا) سورة مريم آية 5، دعا به النبي زكريا وهو كبير في العمر وزوجته عاقر.

(لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ) سورة الأنبياء آية 89 دعا به سيدنا زكريا ربه، فاستجاب له الله جلّ جلاله.

(رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ) سورة الصافات آية 100، وهو من أفضل أدعية علاج تأخر الحمل وطلب الحمل والذرية من الله تعالى، دعا به سيدنا إبراهيم فرزقه الله بإسماعيل عليهما السلام.

دعاء الإنجاب والرزق بالذرية

وهناك عدد من الأدعية التي يمكن يرددها الإنسان على سبيل المثال لا الحصر، ومنها:

- اللهم إني أسألك أن ترزقني ابنا يحمل اسمي، ويُبقي ذكري محمودًا بين الناس.

ـ اللهم ازرقني ابنا واجعله تقيًا ليس في خَلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته خيرًا.

ـ اللهم هب لي من لدنك ابنا ليكونوا لي عونًا على متاعب الحياة ومشاقّها.

ـ اللهم اجعل ما في بطني ابنا، تام الخلقة، قوي البنية، وأتمم لي فرحتي بالنظر إليه في القريب العاجل.

ـ رب اكتب لي ابنا تُفرح به قلبي، وتقر به عيني، واجعله ربي صالحًا مصلحًا، ومعينًا لي على نوائب الدهر.



دعاء الحمل والإنجاب

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا،اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله وارزقني بالذرية الصالحة.

لا إله إلا أنت يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث لا تحرمني من نعمة الذرية الصالحة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يارب ارزقني بالذرية الصالحة.



اللهم إنك قلت (ادعوني أستجب لكم) وإنك لا تخلف الميعاد وإنس أسألك ألا تحرمنى من الذرية الصالحة.

اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبَّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ. وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ. وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ ان ترزقنى الذرية الصالحة اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللهَ. وَأَدْعُوكَ الرَّحْمنَ. وَأَدْعُوكَ البَرَّ الرَّحِيمَ. وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا، مَاعَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. أَنْ تَغْفِرَ لِي وتَرْحَمَنِي وترزقنى الذرية الصالحة.

أقوى دعاء مستجاب للحمل

سبحان الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللَّهُمَّ أنت أعلم بحالي وطول انتظاري للحمل والإنجاب، وأنت أعلم مني بنفسي يا حميد يا مجيد، أفوّض أمري إليك وأضع حاجتي بين يديك، سبحانك وأنت خير نصير.

سبحان الذي رزق زكريا بولده يحيى ورزق إبراهيم بولده إسماعيل عليهم السلام، يا ربّ يا مصوّر الأجنّة في الأرحام، وكل شيءٍ عندك بميقات، أسألك الذرية الصالحة والخلقة التامّة، وحسن الدين والأخلاق.

اللَّهُمَّ يا حميدُ يا مجيدُ يا مصوّر، يا مالك الأرض والسماء، سهّل عليّ حدوث الحمل واجعله عاجلًا غير آجل، وهبِّ لي ولدًا تقرّ به عيني، واجعله من الصالحين، اللَّهُمَّ أنت خالق كلّ شيء وأنت مجيب الدعاء.

سبحان الذي جعل من الماءِ كلّ شيء حيّ، اللَّهُمَّ لا تحرمني الولد الطيب الصالح وارزقني من لدنك بولدٍ بارٍّ من أهل الحقِّ، وزيّن حياتي بزينة الحياة الدنيا، يا غفّار يا رحيم.

دعاء اليوم السابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

دعاء لمن تأخر حملها

يا ربّ الذي أعطيت يحيى لزكريا وعيسى لمريم عجل بحملي ولا تحرمني من البنين يا أرحم الراحمين وأنت على كلِّ شيء قدير.

اللَّهُمَّ اشفني من عقمي كما شفيت زوجة زكريا عليه السلام بعد طول انتظار يا قادرًا على كلّ شيء، ربي أدعوك بدعوة نبينا زكريا "اللَّهُمَّ لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين" فاستجب لدعائي يا أرحم الراحمين.

اللَّهُمَّ إني أشهد أنك الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وأشهد أن لا إله إلا أنت، فارزقني وليًا صالحًا يحمل اسمي ويقرّ عيني واكتبه من عبادك الصالحين.

يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي، اللَّهُمَّ بشرني بولد كما بشرت نبينا زكريا، يا رب لقد طال الانتظار فلا تردني خائبًا فلا حول ولا قوّة إلا بك.

يا رب يا ذا العرش العظيم ارحمني واغفر لي وأطعمني ولدًا من لدنك يكون خلفًا لي من بعدي يا أرحم الراحمين يا كريم يا من لا تضيع أجر المؤمنين.

اللَّهُمَّ إني أسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها استجبت، اللَّهُمَّ الذي لا يعلم غيرك ما في الأرحام يا جبار يا قدير أجبر عني بابن يسرّ خاطري ويكون سندي في كبري.

اللَّهُمَّ فرِّج عليَّ همِّي عاجلًا غير آجل، وارزقني طفلًا يكون قرة عيني في الدنيا.

اللَّهُمَّ لا تجعلني بلا ابن ولا تمنع عني الخلفة يا حيُّ يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام الذي إذا أراد شيئًا يقول له كن فيكون.

اللَّهُمَّ أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تهبني ذرية صالحة ولا تذرني فردًا يا خير الوارثين.

اللَّهُمَّ إني أسألك بقدرتك وقوتك أن تهبني من زوجي وذريتي قرة أعين واجعلنا من المتقين.

يا ودود يا ذا العرش المجيد أسألك بقدرتك ونور وجهك ورحمتك التي وسعت كل شيء أن ترزقني طفلًا يكون سندًا لي في كبري.

دعاء للشفاء من العقم مستجاب

يا الله يا شافي يا معافي يا معطي، أنت السميع العليم القادر القدير، يا جبَّار أسألك بأسمائك الحسنى اشفني من عقمي واكتب لي ذرية تقر بها عيوني، يا قادرًا على كلِّ شيءٍ.

ربِّي يا مجيب الدعوات يا سميع عافني من العقم واشفِ كلَّ عقيمٍ وارزقني بطفلٍ ولا تحرمني زينة الحياة الدنيا، ربّي استجب لدعائي أسألك بقوتك وكرمك يا حميد يا مجيد.

اللَّهُمَّ نفّس كربتي وفرِّح قلبي وفرِّج همي وآنس وحشتي وأزل ضيقي وعافني من عقمي وقرَّ عيني بولدٍ معافى ليس في خلقه نقصان ولا زيادة، واجعله بارًّا بي وخيرًا لي، واجعله اللَّهُمَّ من المستغفرين والصالحين وعوض صبري خيرًا يا أرحم الراحمين أنت على كلِّ شيء قدير.

ربي أدعوك وألح في دعائي، أسألك بملككَ وعزِّكَ ونوركَ وعرشكَ أن تفكَّ عقمي وتشفني وترزقني بولدٍ صالح.

اللَّهُمَّ أنزل علّي الشفاء وبشرني بحمل قريب يا قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.

يا قادرًا على كل شيء اشفني وعافني يا رب وامنحني طفلًا يجمل حياتي لا إله إلا أنت سبحانك ففك قيد عقمي بقوتك وحولك يا رب العرش العظيم.

دعاء اليوم السابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

دعاء الحمل في يوم عرفة

يا أرحم من دعيَّ وأكرم من أجاب، في يوم عرفة أسألك أن ترزقني طفلًا يسعدني ويسرّني ويكون رزقي وشفيعي في الدنيا والآخرة، ربِّ لا تردَّني خائبًا يا سميع يا عليم، أسألك في هذا اليوم الفضيل أن تجيب دعائي يا رب العالمين.

يا رب هبني من لدنك وليًا يرثني واجعله ربِّ رضيًا أنت أعلم بما في قلبي ولهفتي لابنٍ صالحٍ يا رب يا قادر على كلِّ شيء بفضل هذا اليوم.

اللَّهُمَّ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فلا تمنع عني الخلفة واجعل لي وريثًا في دنيتي بحق هذا اليوم الفضيل.

يا مسبِّب الأسباب هبني من لدنك أولادًا صالحين ولا تحرمني من هذه النعمة يا قدير يا كريم.

في هذا اليوم الفضيل أسألك يا رب العالمين ألا تحرمني من الأولاد والذرية فارزقني ولدًا يملأ عليّ دنياي وأقر به عيني.

اللَّهُمَّ إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت اللَّهُمَّ في هذا اليوم الفضيل استجب لدعائي يا كريم وأسعدني وأجبرني وبشرني بحمل قريب فأنت على كل شيء قدير.

ربي إني دعوتك يوم عرفة أكرمني وارزقني الذرية الصالحة يا خير الوارثين فرج عني همي وأسعدني بحمل يسر خاطري.

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