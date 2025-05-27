الثلاثاء 27 مايو 2025
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اقتصاد

خبيرة مصرفية تتوقع مفاجأة بشأن أسعار الفائدة قبل نهاية 2025

البنك المركزي، فيتو
البنك المركزي، فيتو

كشفت الخبيرة المصرفية نائب رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي، عن توقعاتها لقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال 2025.

 

انخفاض كبير في أسعار الفائدة 

وتوقعت “الدماطي” أن يشهد عام 2025 مزيدًا من خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، ليصل المعدل إلى نحو 6% بنهاية العام، شرط استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وتجنب الأزمات الخارجية أو الارتفاعات المفاجئة في أسعار الغذاء والطاقة.

سر خفض أسعار الفائدة

وأكدت الدماطي، خلال لقاءها في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، أن تراجع معدلات التضخم في الأشهر الأخيرة منح صانع القرار النقدي مساحة للتحرك، ما يمهّد الطريق نحو مستويات فائدة أكثر تحفيزًا للنمو دون المساس باستقرار سوق الصرف أو ثقة المستثمرين.

 

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