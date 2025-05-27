كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام العصي بمحافظة بني سويف.

فيديو يرصد مشاجرة بالعصى فى بنى سويف.. والأمن يكشف التفاصيل

وبعد فحص الواقعة، تبين أنه بتاريخ 16 الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة بني سويف يفيد بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرفين:الطرف الأول: عاطل – مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، والطرف الثاني: مالك مقهى وشخصان آخران، أحدهما مصاب أيضًا بكدمات وسحجات.

فيديو يرصد مشاجرة بالعصى

وأفادت التحريات أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية بين العاطل ومالك المقهى أثناء تواجدهما بالمقهى، تطورت إلى اشتباك بالأيدي، تدخل على إثرها باقي أطراف الطرف الثاني، ما أسفر عن حدوث الإصابات المذكورة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرفين، وضُبط بحوزتهم الأسلحة البيضاء والعصي المستخدمة في الواقعة. وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم الواقعة كما ورد بالفيديو المتداول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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