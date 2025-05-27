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أخبار مصر

الإفتاء: غدا الأربعاء غرة شهر ذي الحجة والجمعة 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى

هلال شهر ذي الحجة
هلال شهر ذي الحجة
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أعلنت دار الإفتاء عن نتيجة استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريًّا، وذلك بعد استطلاع الهلال من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

 

دار الإفتاء تعلن نتيجة استطلاع هلال شهر ذي الحجة

وأشارت الدار إلى أنه تحقق لديها من نتائج الرؤية الشرعية التحقق من رؤية الهلال، وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاء أن اليوم الثلاثاء هو آخر أيام شهر ذي القعدة، وأن غدا الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريًّا.

موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2025

وعلى ذلك يكون الخميس الموافق 5 يونيو القادم هو وقفة عرفات، والجمعة 6 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدم الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

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