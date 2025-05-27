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إحالة أوراق القاتل للمفتي، جنايات المنصورة تسدل الستار في قضية مقتل شخص على يد عمه وأبنائه

جنايات المنصورة،
جنايات المنصورة، فيتو

أسدلت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، الستار على قضية مقتل شخص على يد عمه وأبنائه، حيث قضت بإعدام المتهم فضل حامد عبد المقصود محمد، بعد إدانته بقتل ابن شقيقه عمدًا مع سبق الإصرار، بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، وحبس اثنين من أبنائه، أحدهما هارب بالسجن 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، وعضوية المستشارين محمد حسن السيد عاشور، ومحمد صلاح البرعي، وذلك في القضية رقم 16643 لسنة 2024 جنايات مركز السنبلاوين، والمقيدة برقم 5641 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة.

وكانت قد أحالت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات المنصورة أوراق المتهم بقتل ابن شقيقه لخلاف علي بناء سور في السنبلاوين بالدقهلية لفضيلة المفتي لأخذ الرأي في إعدامه.

 قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار

وكان المستشار فخرى أنور المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية، قد أحال كلا من ف. ح."، محبوسا، 68 عاما، وأ. ف. "هارب"، وح. ف."، محبوسا"، 43 عاما، المتهمين في القضية رقم 16643 لسنة 2024 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 5641 لسنة 2024 كلى جنوب المنصورة لأنهم بتاريخ 20-6-2024 بدائرة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، قتلوا المجني عليه محمود عبد اللطيف حامد عبد المقصود، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة البيضاء محل الاتهام الثاني، وما أن ظفروا به حتى سدد له الأول طعنة استقرت بالصدر، محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك أثناء تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للمساعدة في ارتكاب الجريمة، قاصدين من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص أسلحة بيضاء سكين - حديدة - خشبة.

مصرع أربعيني بطعنة نافذة

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من المستشفى المركزى، بوصول شخص يدعى محمود عبداللطيف، 40 عامًا، مقيم بقرية البشنينى، مصابًا بجرح طعنى ولفظ أنفاسه الأخيرة، إثر تعد من آخرين.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه وعمه ويدعى ف. ح.، 66 عامًا، بسبب خلاف على سور يفصل بين منزليهما وبناء حجرة بالمكان، وتعدى المتهم على ابن شقيقه بسلاح أبيض، وأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وأكد حمزة رسلان، محامي المجني عليه، أن ضباط مباحث السنبلاوين تمكنوا من ضبط المتهم، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

وتابع رسلان أن النيابة استكملت كافة التحقيقات، وأحالت القضية للمحاكمة الجنائية، وفقا لقرار المستشار فخرى أنور المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية.

مرافعة دفاع المجني عليه

وقال حمزة رسلان محامي المجني عليه: أحمل إليكم صرخة حق، ونبضة عدل، ودمعة أم مكلومة على ولدها، سُفِكت دماؤه غدرًا وظلمًا وعدوانًا! علمنا قضاؤكم الرفيع أن سبق الإصرار لا يتراءى إلا حيث وُلدت النية الآثمة وترعرعت في ظلام التفكير الإجرامي، بعيدًا عن أي انفعال عابر أو نزوة طارئة.
علمتمونا حضراتكم أن كل لحظة تفكير، وكل خطوة تدبير، وكل ثانية انتظار، تثقل ميزان الجريمة وتُلبسها ثوب الفظاعة والكبائر.

وتابع المحامي: لقد ثبت بيقين لا يتطرق إليه شك أن المتهمين هنا ما باغتوا ضحيتهم صدفةً، وما دفعهم غضب لحظي كما يتوهم البعض، بل سبقوا الجريمة بتخطيط دنيء، واجتماع آثم، وتنفيذ وحشي يستحي منه الشيطان نفسه! اجتمعوا عند العصر، وتدبروا مكيدتهم، خططوا ووزعوا الأدوار، وأخفوا السلاح القاتل، وتربصوا بفريستهم الأعزل.

غدروا بالمجني عليه وهجموا عليه 

وأضاف: أرسلوا رسل الخديعة إلى المجني عليه، ليطمئن قلبه فلا يستعد لشر، وهجموا عليه كما تهاجم الضواري طريدة أنهكها التعب، سددوا له طعنة الغدر من فضل، وضربة الفأس من حاتم، والحديدة من أحمد، حتى خر المجني عليه صريعًا، لا حول له ولا قوة، وهنا كان القتل مقصودًا، مدبرًا، مبيتًا.. مصحوبًا بإصرار كالحديد، وتصميم كالصخر.

وقال محامي المجني عليه: ثبت الاتهام في حق المتهمين من اعتراف المتهم فضل بالجريمة ومن مواجهة النيابة العامة له بسلاح الجريمة السكين وقرر أنها ذات السكين المستخدمة في القتل، واعترف المتهم بقبوله للنتيجة الإجرامية وهي القتل العمد ومن اقرار المتهم الثالث حاتم بأن والده قتل عمدا المجني عليه لخلاف سابق بينهم ومن شهادة الشهود وتقرير الصفة التشريحية من أن سبب الوفاة إصابته الطعنية النافذة الواقعة بالصدر بأعلى يمين الصدر لما طالته من الرئة اليمني والأوعية الدموية الرئيسية بالقلب أدى إلى صدمة نزفية وحصول الوفاة، وما ثبت من تحريات المباحث أن المتهمين قتلوا عمدا المجني عليه.

وتابع المحامي: في نهاية مرافعتي لا أطلب سوى ما أمر به الحق، وما استقرت عليه قواعد العدل:أن ينتصر الدم البريء على السكين الغادر، أن تزهق المؤامرة الخبيثة أمام هيبة القانون، أن تجف دموع أمٍ ثكلى وقلبها يردد: “مات محمود.. فليحيا العدل”.. ونناشد عدالتكم الموقرة إنزال العقاب الرادع الذي يليق بجريمة قتل عمدية مع سبق الإصرار والترصد، وأن تقول المحكمة كلمتها التي طالما انتصر بها الحق على الباطل، والعدل على الجور

 

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الدقهلية الصفة التشريحية السنبلاوين المحامي العام الاول تقرير الصفة التشريحية محافظة الدقهلية مستشفي المنصورة الدولي محكمة جنايات المنصورة

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