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16.7 ألف بحث علمي في الذكاء الاصطناعي لباحثين مصريين خلال 2019–2024

الأبحاث العلمية،
الأبحاث العلمية، فيتو

أظهرت قاعدة بيانات Scopus للنشر العلمي أنه تم نشر نحو 16,700 بحث علمي في مجال الذكاء الاصطناعي لباحثين مصريين خلال الفترة من 2019 إلى 2024.

16.7 ألف بحث علمي في الذكاء الاصطناعي لباحثين مصريين خلال 2019–2024

وتصدّرت جامعة القاهرة قائمة الجامعات المصرية من حيث عدد الأبحاث المنشورة، بإجمالي 2,191 بحثًا، تلتها جامعة المنصورة بـ1,624 بحثًا، ثم جامعة عين شمس بـ1,406 أبحاث دولية. 

وأشارت البيانات إلى أن نسبة التعاون الدولي في هذه الأبحاث بلغت 60.2%، حيث شارك الباحثون المصريون في نشر الأبحاث مع أكثر من 60 دولة حول العالم. وكانت السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، والصين من أبرز الدول التي تم التعاون معها في هذا المجال.

 

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الذكاء الاصطناعي الجامعات المصرية الولايات المتحده الامريكيه جامعة عين شمس جامعة المنصورة جامعة القاهرة مجال الذكاء الاصطناعي

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