سقوط أبطال فيديو البلطجة في الهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو ظهر فيه شخصان يمارسان أعمال البلطجة مستخدمين سلاحًا أبيض وكلبًا في إحدى مناطق الجيزة.

بالفحص الأمني، تبين أن الواقعة لم يُحرر بشأنها أي بلاغ رسمي، إلا أن جهود البحث والتحري أسفرت عن تحديد وضبط المتهمين الظاهرين في الفيديو، وتبين أن أحدهما له معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام.

ضبط أسلحة ومخدرات

عُثر بحوزة المتهمين على سلاحين أبيض وكمية من مخدر الهيروين، كما تم التحفظ على الكلب المستخدم في الواقعة وإيداعه بإحدى مؤسسات رعاية الحيوان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقهما.

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