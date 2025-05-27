الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط أبطال فيديو البلطجة في الهرم

ضبط بلطجيين استخدما
ضبط بلطجيين استخدما سلاح أبيض وكلبا لترهيب المواطنين، فيتو

 تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو ظهر فيه شخصان يمارسان أعمال البلطجة مستخدمين سلاحًا أبيض وكلبًا في إحدى مناطق الجيزة.

بالفحص الأمني، تبين أن الواقعة لم يُحرر بشأنها أي بلاغ رسمي، إلا أن جهود البحث والتحري أسفرت عن تحديد وضبط المتهمين الظاهرين في الفيديو، وتبين أن أحدهما له معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام.

 

ضبط أسلحة ومخدرات

 عُثر بحوزة المتهمين على سلاحين أبيض وكمية من مخدر الهيروين، كما تم التحفظ على الكلب المستخدم في الواقعة وإيداعه بإحدى مؤسسات رعاية الحيوان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بلاغ رسمى شرطة الأهرام قسم شرطة الأهرام مخدر الهيروين وزارة الداخلية

مواد متعلقة

رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 17 ألف حاج من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة

ضبط عاطلين بحوزتهما 26 كيلو كوكايين بالإسماعيلية بقيمة 78 مليون جنيه

الأمن يكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للتهديد من الشرطة والاستيلاء على أرض زراعية بالبحيرة

قائد دراجة نارية يتحرش بفتاة ويتعدى عليها في مدينة نصر

الشرطة تبحث عن المتهم، سيدة تقفز من ميكروباص هربًا من تحرش السائق بها تحت تهديد السلاح بأكتوبر

ضبط 17 طن دقيق مهرب في حملات على المخابز خلال 24 ساعة

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات 13 مليون جنيه

ضبط 3 عناصر جنائية بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في السلام

الأكثر قراءة

طبيب نوال الدجوي بعد الإدلاء بشهادته: أحمل الجهات المعنية المسئولية إذا أصابني مكروه

طرد النائب محمد عبد العليم داوود من قاعة البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون العلاوة

المحكمة الرياضية الدولية ترفض طلب بيراميدز تعليق الإعلان عن بطل الدوري المصري

تحويلات بملايين الدولارات ونقل ملكية أسهم، مستندات تفتح باب الخلافات داخل عائلة الدجوي

بعد موافقة النواب، نص قانون علاوة الموظفين

على كرسي متحرك، ضحية طفل المرور يدلي بأقواله أمام النيابة وأسرته ترفض التصالح

السلطات الموريتانية تكشف حقيقة سقوط طائرة تقل حجاجًا قبالة البحر الأحمر

مصادر: النيابة تستدعي شهودا جددا في وفاة أحمد الدجوي، وشقيقه يتهم ابنة عمته بالتسبب فى الواقعة

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 27-5-2025 في الأسواق

تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى (آخر تحديث)

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 27-5-2025

الذهب يواصل الترنح في منتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 3955 جنيها

المزيد

انفوجراف

شيخ الأزهر يكشف مخطط الإعلام الغربي ويدين استهداف الصحفيين في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم الأول من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

الأزهر للفتوى: رضا الله من نعم الحج والاستطاعة شرط أساسي (فيديو)

عضو مركز الأزهر للفتوى: هذا الحديث يؤكد رعاية الله للحجاج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية