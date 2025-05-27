الثلاثاء 27 مايو 2025
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القومية للإنتاج الحربي تستعرض الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025- 2026 بمجلس النواب

الهيئة القومية للإنتاج
الهيئة القومية للإنتاج الحربي تستعرض الموازنة التخطيطية

استعرض المهندس إميل حلمى إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، الموازنة التخطيطية للهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى 2025/2026.
 

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن الاجتماع استهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى  وسبل تحقيقها وذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بالتوسع في برامج توطين التكنولوجيات الحديثة وتوفير منتجات جديدة بالشركات.

 

المشروعات التنموية والقومية

وكشف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى أن مشروع الموازنة التخطيطية  للعام المالى 2025/2026، يستهدف زيادة حجم المساهمة والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات وكذلك التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي / العالمي) بما يسهم فى تحقيق الهدف الرئيسي وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة. 

وأكد حرص "الإنتاج الحربى" على التعاون والتكامل مع مختلف الجهات بالدولة بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها المتعلقة بخطط الإصلاح والتطوير وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها، مشيدا بدور مجلس النواب  و لجنة الخطة والموازنة في دعم جهود الهيئة القومية للإنتاج الحربى،  مؤكدًا على  ضرورة التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية بما يعزز من القدرة على تحقيق أهداف تطوير الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق.

تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل

ومن جانبهم أعرب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن تقديرهم للدور الفعال الذي تقوم به الهيئة القومية للإنتاج الحربى، في تعزيز الإنتاج المحلي  وتوفير فرص العمل، في ضوء ما تتميز به شركاتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة ولما لها من دور حيوي وفعال في تعميق وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات الإنتاج  و باعتبارها أهم الأذرع الصناعية في المجالين العسكري والمدني.

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