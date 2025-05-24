الإنتاج الحربي تنظم زيارة للجنة الصناعة بمجلس النواب لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات

نظمت وزارة الإنتاج الحربى زيارة لأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ( مصنع 200 الحربى) أحد أهم الصروح الصناعية التابعة للوزارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بالحرص على تعزيز التواصل بين الوزارة ومختلف المؤسسات الوطنية بالدولة.

واستقبل المهندس إميل حلمى إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، وفد لجنة الصناعة، حيث تم الترحيب بالوفد البرلمانى، ونقل تحيات الوزير " محمد صلاح".

المشروعات القومية والتنموية المختلفة

وتم عرض فيلم تسجيلي حول وزارة الإنتاج الحربي ونشأتها وعرض رؤيتها ورسالتها وإمكانياتها التكنولوجية والتصنيعية والفنية على الصعيدين العسكري والمدني وكذا إستراتيجية العمل بالوزارة وشركاتها ووحداتها التابعة، وألقى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب كلمةً، أشار خلالها إلى دور الوزارة الأساسي المتمثل في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات إلى جانب القيام بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات والوحدات التابعة لإنتاج منتجات مدنية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين بجودة عالية وأسعار تنافسية إلى جانب المشاركة في المشروعات القومية والتنموية المختلفة بالدولة.

الإنتاج الحربي وشركة بابيريوس الأسترالية

وعقب ذلك تم تنظيم جولة داخل المصنع شملت المرور على المجمع النموذجى لإنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز والذى تم تنفيذه في ضوء التعاون القائم بين الإنتاج الحربي وشركة بابيريوس الأسترالية، وأوضح المهندس وفيق مجدي شفيق رئيس مجلس إدارة (مصنع 200 الحربي) أن الطاقة الإنتاجية بالمرحلة الأولى من خط الإنتاج الأتوماتيكى المتكامل لإنتاج العبوات الكرتونية تبلغ (60) مليون عبوة كرتونية سنويًا ويشتمل خط الإنتاج على (6) خزانات وماكينة مفتتات ومنعمات وفرن تجفيف ومكابس، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى (50) ألف طن من مخلفات زراعات الموز، وتهدف وزارة الانتاج الحربي إلى تصنيع مكونات خطوط الإنتاج وتسويقها بالتعاون مع شركة بابيريوس لصالح السوق المحلي والتصدير لدول أفريقيا والمنطقة العربية.

خط تصنيع شاسيه الأوتوبيس الكهربائى

كما شملت الزيارة مرور لجنة الصناعة بمجلس النواب على خط تدوير المخلفات الصلبة " مستقبل -1 " لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل بطاقة 20 طن / ساعة، كما تم المرور على خط تصنيع شاسيه الأوتوبيس الكهربائى "SETIBUS" والذي يتم إنتاجه بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، حيث يشارك المصنع في تنفيذ توجهات الدولة نحو إنتاج المركبات الصديقة للبيئة من خلال إنتاج الأوتوبيسات الكهربائية والتي تم المشاركة بعدد (110) أتوبيس منها في مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، كما قام المصنع بإنتاج (100) أوتوبيس كهربائي لصالح مشروع الأوتوبيس الترددي السريع، عقب ذلك تم المرور على خط تجهيز " عربات مشروعات الشباب " وهى كرافانات بسعات مختلفة يستخدمها الشباب كمطاعم متنقلة، ويتم تجهيزها بكافة المعدات والتصميمات التى يطلبها العميل، وهذه العربات المجهزة سبق مشاركتها في شارع (30/6)، أيضا تم المرور على تجهيز عربات الوقود بالخزانات ذات السعات المختلفة.

توطين أحدث التكنولوجيات العالمية

كما شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا، حيث عرض وفد لجنة الصناعة العديد من المقترحات والاستفسارات ذات الصلة بعمل الوزارة، وأكد أعضاء الوفد البرلمانى على فخرهم بكفاءة الصناعات العسكرية والمدنية داخل الإنتاج الحربي وما تتمتع به منتجات شركاتها من سمعة طيبة بين المواطنين منذ عشرات السنين، كما أثنوا على ما يتم بذله من جهود للتطوير بالجهات التابعة للوزارة والحرص على توطين أحدث التكنولوجيات العالمية بداخلها.

واختتمت الجولة بزيارة المعرض الدائم للمنتجات العسكرية والمدنية التى تقوم الشركات والوحدات التابعة للوزارة بإنتاجها.

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