رفع جلسة النواب والعودة للانعقاد 15 يونيو المقبل

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 15 من شهر يونيو المقبل.

رئيس النواب يهنئ بعيد الأضحى المبارك

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بخالص التهنئة للشعب المصري، والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال: يطيب لى ونحن على أعتاب العشر الأوائل من ذى الحجة، حيث يتوافد الحجيج من كل صوب إلى بيت الله الحرام لتأدية مناسك الحج، أن أتقدم باسمكم جميعًا وباسمى بصادق التهنئة القلبية للشعب المصرى الكريم، وللأمة العربية والإسلامية وللمسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحى المبارك.

وتابع: داعين الله العلى القدير أن تهل نسمات هذه الأيام المباركة الطيبة علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأن يتحقق ما يصبو إليه شعب مصر العظيم فى غد مشرق يعم فيه المزيد من الازدهار والرخاء، وأن يكلل الجهود المتواصلة والمخلصة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوفيق والسداد، وكل عام وأنتم بخير.

إقرار اتفاقية بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر

وقبيل رفع الجلسة، وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة).

كما شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالعلاوة الدورية للموظفين.

تفاصيل قانون علاوة الموظفين

يتضمن مشروع قانون العلاوة منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا/ شهريًا، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا/ شهريًا، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.

منحة للعاملين بقطاع الأعمال العام

كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا بعد تطبيق هذه الزيادة، يزداد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.

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